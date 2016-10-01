Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılandı

TBMM'de bir ilk yaşandı. Meclis'in yeni yasama yılı açılışı için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı yerine polislerden oluşan Meclis Tören Mangası karşıladı.

26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı açılışının yapıldığı TBMM'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Meclis'e giriş ve çıkışların yapıldığı Ayrancı, Dikmen ve Çankaya kapılarında özel harekat polislerinin akreplerle önlem aldığı görüldü.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurul'dan önce toplantı salonuna gelerek, önce CHP'li milletvekilleriyle sohbet etti. Kahraman, daha sonra AK Partimilletvekilleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in de aralarında bulunduğu büyükelçiler, yabancı ülke temsilcileri de açılışta bulundu.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gelişinde milletvekilleri protokol kapısında kendisini karşıladı. Erdoğan, bekleyenlerle tek tek tokalaştı ve kısa süreli sohbet etti.