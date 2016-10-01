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kullandı 5’inci kattan atladı

Bonzai kullandı 5’inci kattan atladı
Sentetik uyuşturucu bir can daha aldı. İstanbul Şişli'ye bağlı Feriköy'de dün uyuşturucu madde kullanan 43 yaşınadaki Ecevit Şahin 5'inci kattan atladı. Önce evinin penceresinden dışarı doğru bağıran ve ardından da aşağı atlayan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Adamın atlamadan önce bonzai kullandığı iddia edildi. Ecevit Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu' na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa KAYA
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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