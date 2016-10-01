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Beyinleri uyuşmuş!

Beyinleri uyuşmuş!
Adana polisi , Mersin ve Kilis'te 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Sağlık Mensupları Derneği (SAMEDER) ve Küresel Doktorlar Derneği'ne üye 21 doktor ile birlikte 3 eczacıyı gözaltına aldı. Sorguları süren doktorların, uyuşturucu batağına düşen gençleri kurtarmak için Valilik destekli SODES projesi hazırlandığı ve projenin uygulanması için yaklaşık valilikten 100 bin lira para aldıkları belirlendi. Ancak doktorların madde bağımlılarını kurtarmak yerine parayı FETÖ'ye aktardıkları ve projeyi hayata geçirmedikleri ortaya çıktı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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