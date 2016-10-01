Beyinleri uyuşmuş!

Adana polisi Şanlıurfa, Mersin ve Kilis'te 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Adana Sağlık Mensupları Derneği (SAMEDER) ve Küresel Doktorlar Derneği'ne üye 21 doktor ile birlikte 3 eczacıyı gözaltına aldı. Sorguları süren doktorların, uyuşturucubatağına düşen gençleri kurtarmak içinValilik destekli SODES projesi hazırlandığıve projenin uygulanması için yaklaşıkvalilikten 100 bin lira para aldıklarıbelirlendi. Ancak doktorların maddebağımlılarını kurtarmak yerine parayıFETÖ'ye aktardıkları ve projeyi hayata geçirmedikleri ortaya çıktı.
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