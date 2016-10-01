Beştepe’nin yiğidi

15 Temmuz’da Külliye’ye koştu. İkiz kardeşi ve kayınbiraderi orada şehit düştü, kendisi gazi oldu. Demokrasi nöbetlerinde de Beştepe’den ayrılmadı. Cumhurbaşkanı tarafından Külliye’de görevlendirildi. Volkan Yiğit, böylelikle kardeşini ve kayınbiraderini kaybettiği yerde memur oldu
FETÖ'nün darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz gecesi Ankara Sincan'da yaşayan Volkan Yiğit, ikiz kardeşi Erkan ve arkadaşlarıyla birlikte, demokrasiye sahip çıkmak için Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştu. Haindarbecilerin bombalarıyla ikiz kardeşi Erkan vekayınbiraderi Alper Kaymakçı şehit düştü, o ise omzuna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanıp gazi oldu. Volkan Yiğit tedavisinin ardından yine meydanlara döndü. Bu kez demokrasi nöbetlerinde yerini aldı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da ailesini ziyaret ettiği Volkan Yiğit, demokrasi nöbetlerinin son günündeyine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeydi. Erdoğan, 15 Temmuz gazisi Volkan Yiğit ile burada sohbet etti. Sohbet sırasında kendisinin bir işe yerleştirilmesi konusunun açıldığını belirten Volkan Yiğit, "Cumhurbaşkanımız 'Sen nereyi istersin?' diye sordu. Ben de 'Siz nereye layık görürseniz orayı isterim' dedim. 'O zaman ben seni burada görmek istiyorum' dedi. 'Ben de emriniz başımın üstüne' diye karşılık verdim. Gazi olduğum, kardeşimi, kayınbiraderimi şehit verdiğim yerde memur oldum" dedi. 7 Eylül'de işe başlayan Yiğit, şöyle konuştu: "15 Temmuz'da vazife olarak gördüğüm için Külliye'nin önüne gittik. İkizimi orada şehit verdim. Kayınçom da orada şehit oldu. Ben de gazi oldum. Caminin önünde düştük biz. Oradan her geçtiğimde duygulanıyorum. Ama bizim için vazife deyince akan sular durur. 15 Temmuz vazifemizdi, şu anda da vazifemiz devam ediyor. Külliye şimdi tamamen nöbet yerimiz oldu."
MUHTARAĞABEYEDAVET CumhurbaşkanıErdoğan, önceki güngerçekleştirilen 27. MuhtarlarToplantısı'na Volkan veErkan Yiğit kardeşlerinağabeyi olan, SincanOsmanlı Mahalle MuhtarıHakan Yiğit'i de davetetti. 15 Temmuz gecesiBeştepe'de hainlerinbombalarına hedef olupşehit düşen Erkan'ınikizi Hakan Yiğit de şehityakını muhtar olarak sontoplantıda yer aldı.
Demokrasi nöbetleri 11 Ağustos'ta sona ererken Beştepe'deki miting sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınlarıyla buluşmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıştığı Volkan Yiğit'in gazi olduğu Külliye'de görev yapmasını istedi. 7 Eylül'de Beştepe'deki görevine başlayan Volkan Yiğit "İkiz kardeşim ve kayınbiraderimin şehit düştüğü yerde nöbetteyim" dedi.
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