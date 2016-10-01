Batılı gazeteciler cehaleti itiraf etti

Türk Hava Yolları, 15 Temmuz darbe girişimini ve FETÖ'yü yabancı gazetecilere anlatmaya devam ediyor. Daha önce Uzakdoğu, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Avrupa'dan gazetecileri ağırlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, önceki gün de Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Malta ve Yunanistan gibi ülkelerden 40 gazeteciye yaşananları anlattı.

İŞİN ASLINI GELİNCE ANLADILAR

Yurtdışındaki algı operasyonlarıyla ilgili ayrıntılar paylaşan Aycı, "Çok yanlış bilgiler alındığını gördük. Yansıtılan haberlerden sahaya çıkanların iktidar karşıtları olduğu zannedilirken, darbe karşıtı milletimiz olduğunu burada anladılar. 'Biz yanlış bilgilendirilmişiz, iyi ki buraya gelmişiz' dediler... Dışarıda öyle dezenformasyona maruz kalmışlar ki, 15 Temmuz gecesi iktidar muhaliflerinin sokağa çıktığını, binlerce kişinin de devlet tarafından katledildiğini sanıyorlardı" dedi.

MEYVELERİNİ ALIYORUZ

311 yabancı gazeteciyi ağırladıklarını ve çalışmaların meyvesini yavaş yavaş topladıklarını söyleyen Aycı şöyle dedi: "Bu basit bir imamın tasarımından ibaret bir kalkışma değil. ABD'de önemli yöneticilere kadar ulaşabilecek network'üyle etkili olmaya çalışıyor. 1960'larda mafya, Cosa Nostra gibi yapılanmalar vardı. Devlet üyelerine kirli işlerini yaptırabilmek için yöntemlere başvururlardı. Ama bunlar (FETÖ) devleti yönetmeye talip olacak kadar cüretkarlar. Cosa Nostra gibi, mafyoz örgütlerin ürettiği kargaşa ve terörizm bunlarınkinin yanında çok hafif kalır."

KARŞIMIZDAKİ YENİ NESİL TERÖRİST SALDIRI

AYCI, "Tehlikenin geçmediğini düşünüyoruz çünkü bunların varlıkları, bulundukları ülkelerdeki insan ve parasal kaynakları var. Bunların kontrol ettiği paranın 100 milyar dolarlar civarına geldiği söyleniyor. Karşımızda böyle güçlü yeni nesil bir terörist saldırı ve yeni nesil bir terörist organizasyonla karşı karşıyayız" dedi.

NATO'DAN ATMAKLA BİLE TEHDİT ETTİLER!

15 Temmuz gecesinin hemen sonrasıyla ilgili Avrupalı gazetecilere bilgi veren Aycı, şöyle konuştu: "16 Temmuz sabahı duyduğumuz bazı demeçlerle sarsıldık. Benim ülkemi NATO'dan atmakla tehdit ettiler. Bunları yaşarken dostlarınızdan güzel bir söz, destek duymak istiyorsunuz. Tanklarla insanları ezdiler. Burası Prag Baharı'nın yaşandığı 1960'lar değil. Burası Tiananmen Meydanı değil. Burası demokrasi konusunda tam 200 yıllık bir parlamenter geçmişe sahip bir ülke."