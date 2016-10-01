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AK Parti'de görev değişikliği

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.

AK Partide görev değişikliği

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilmesinin ardından boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Şahin'in atandığını söyledi.

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olmasının ardından, Soylu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Müezzinoğlu atanmıştı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 18:11
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