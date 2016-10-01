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Acı sınav

Başiskele’de yaşayan Özge Kahraman, hazırlandığı KPSS stresine dayanamadı. Bunalıma girdi. Babasına ait tabancayla başına ateş edip canına kıydı.

Acı sınav
Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde dün akıllara durgunluk verecek bir yaşandı! Olay Yeşilkent Mahallesi Gurur Sokak'ta bir sitedeki Kahraman ailesine ait evde meydana geldi. Recep ve Nevin Kahraman çiftinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren kızları Özge Kahraman (24), KPSS'ye hazırlanmaya başladı. İddiaya göre sınav nedeniyle strese giren Kahraman evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı başına dayayarak ateşledi. Eve giden kuzeni kapıyı açan olmayınca, merdivenle balkona çıktı. Pencereden içeri baktığında genç kızı yerde görünce 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine giden polisin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi Kahraman'ın öldüğünü belirledi. Eve giden anne Nevin Kahraman kızının öldüğünü öğrenince bahçede sinir krizleri geçirdi. Anne Kahraman, "Annem benim, ben sensiz ne yapayım şimdi annem" diye ağıtlar yaktı. Yüreği yanan anneyi komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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