Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde dün akıllara durgunluk verecek bir intihar yaşandı! Olay Yeşilkent Mahallesi Gurur Sokak'ta bir sitedeki Kahraman ailesine ait evde meydana geldi. Recep ve Nevin Kahraman çiftinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren kızları Özge Kahraman (24), KPSS'ye hazırlanmaya başladı. İddiaya göre sınav nedeniyle strese giren Kahraman evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı başına dayayarak ateşledi. Eve giden kuzeni kapıyı açan olmayınca, merdivenle balkona çıktı. Pencereden içeri baktığındagenç kızı yerde görünce 112 Acil'e haberverdi. Olay yerine giden polisin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi Kahraman'ın öldüğünü belirledi. Eve giden anne NevinKahraman kızının öldüğünü öğrenince bahçede sinir krizleri geçirdi. Anne Kahraman, "Annembenim, ben sensiz ne yapayım şimdiannem" diye ağıtlar yaktı. Yüreği yanan anneyi komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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