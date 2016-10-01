Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, TBMM'nin açılış resepsiyonunda, uçuş eğitimi verecek olan üniversitelerle ilgili "Yoğun ilgi var harp okuluna. 350-400 civarında ara sınıflardan öğrenci alacağız. Şu anda 4 bine yakın müracaat var. Esas uçucu kaynağımız yine içimizdeki genç subay arkadaşlarımız olacaklar. Kaynak beklenenden çok fazla" dedi.

"KAYNAK BEKLENENDEN ÇOK FAZLA"

Uçuş eğitimi verecek olan üniversitelere 4 bine yakın müracaat yapıldığını söyleyen Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal, "Yoğun ilgi var harp okuluna. 350-400 civarında ara sınıflardan öğrenci alacağız. Şu anda 4 bine yakın müracaat var. Diğer taraftan, muvazzaftan dönenler var 30'ya yakın. 40 civarında da 30'u garanti gibi görünüyor. Üniversiteden uçuş eğitimi veren mezunlardan da alıyoruz. Orada da bir 80 potansiyel var. Yani rakamlar güzel, beklediğimiz rakamlar aşağı yukarı yerini buluyor. Esas uçucu kaynağımız yine içimizdeki genç subay arkadaşlarımız olacaklar. Onları da yaklaşık 1000'e yakın subaylarımız pilot olmak için müracaat ettiler. Kaynak beklenenden çok fazla. Bir de hava yollarındaki bizden daha yakın zamandan ayrılmış pilot arkadaşlarımızı da rezerv sistemine alma gibi bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.