15 Temmuz’a 15 milyon TL yardım

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 15 Temmuz'un Demokrasi ve Şehitler Günü olarak anılması noktasındaki tavsiye kararına yönelik çalışma yaptıklarını açıkladı. Başbakan Yıldırım dün Başbakanlık Resmi Konutu'nda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şefik Tüzün ve beraberindeki heyeti kabul etti. Birlik, 15 Temmuz'un ardından başlatılan kampanyaya 15 milyon lira katkıda bulundu.