Vay adasına

FETÖ’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Fikret İnan tutuklandı. Fİ Yapı, TMSF bünyesine alındı. Şirkete ait olan Garip Ada da artık devletin malıydı. Adanın piyasa değeri ise 35 milyon dolar olarak hesaplandı
Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) baskınlar yapıldı. TeröristbaşıFetullah Gülen ile örgütüneyönelik operasyonlar iş vefinans dünyasına da kaydı.Fİ Yapı'nın sahibi olan işadamı Fikret İnan da FETÖ baskınları sonucu tutuklandı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonrası, bir dönem inşaat sektörünün devleri arasında sayılan Fİ Yapı da TMSF bünyesine alındı. Fİ Yapı'ya aitvarlıklar arasında ise önemlibir gayrimenkul vardı. İzmir Dikili'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Garip Ada, sulh ceza hakimliğinin kararı ile TMSF'ye bırakıldı. Adanın piyasa değeri35 milyon dolar olarakhesaplandı. Fikret İnan'ın sahip olduğu Fi Yapı, Garip Ada'yı 6 yıl önce satın aldı. 32 milyon dolar bedelle alındığı belirtilen adanınyüzölçümü 358 bin metrekareolarak açıklandı. Garip Ada, Dikili'ye 4 km., Çandarlı'ya 10 km., Bergama'ya ise 19 km. uzaklıkta bulunmaktaydı. Yunanistan'ın Midilli Adası'nabu adanın uzaklığı ise sadece13 deniz mili kadardı.
KONUTLARI BİTİREMEDİ Ancak, şirket adayı satınaldıktan 1 yıl kadar sonramali sıkıntı yaşamaya başladı.Adayı satan aile ile de sorunlaryaşanmaya başladı. GaripAda'nın eski sahibi Dartar Ailesi,alacaklarını tahsil edemedikleriiçin, İnan'ın sahibi olduğu Fi Yapıaleyhine arka arkaya icra takibibaşlattı. FETÖ soruşturmasıaçılan Fİ Yapı, içindebulunduğu mali sıkıntıyı aşmakiçin adanın satışını gündeminealdı. Ancak, birçoğu yabancıolan yatırımcılar ile yapılangörüşmelerden bir sonuç çıkmadı.Garip Ada üzerinde, SGK vebazı vergi dairelerinin hacizkararları bulunduğu açıklandı.Öte yandan, Fi Yapı, bir süredenberi yarım kalan konutları ile degündemde. Şirketin, İstanbulEsenyurt ve Kırıkkale'deteslim edilmesi gereken5 bin kadar konut var.
OVALI'NIN SAHİBİ TUTUKLANDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü TUSKON soruşturması genişletildi. Ovalı Restorantlar Zinciri'nin sahibi Ahmet Tuzlu ile işadamları Nevzat Ballı, Serkan Arıkan ve Bünyamin Gülacer hakkında yakalama kararı verildi. Dün gözaltına alınan işadamları, tutuklanarak hapse gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü gibi işadamları tutuklanmıştı.
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