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Vay sına

’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan tutuklandı. , TMSF bünyesine alındı. Şirkete ait olan Garip da artık devletin malıydı. Adanın piyasa değeri ise 35 milyon dolar olarak hesaplandı

Vay adasına
Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) baskınlar yapıldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen ile örgütüne yönelik operasyonlar iş ve finans dünyasına da kaydı. 'nın sahibi olan iş da FETÖ baskınları sonucu tutuklandı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonrası, bir dönem inşaat sektörünün devleri arasında sayılan Fİ Yapı da TMSF bünyesine alındı. Fİ Yapı'ya ait varlıklar arasında ise önemli bir gayrimenkul vardı. İzmir Dikili'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Garip Ada, sulh ceza hakimliğinin kararı ile TMSF'ye bırakıldı. Adanın piyasa değeri 35 milyon dolar olarak hesaplandı. Fikret İnan'ın sahip olduğu Fi Yapı, Garip Ada'yı 6 yıl önce satın aldı. 32 milyon dolar bedelle alındığı belirtilen adanın yüzölçümü 358 bin metrekare olarak açıklandı. Garip Ada, Dikili'ye 4 km., Çandarlı'ya 10 km., Bergama'ya ise 19 km. uzaklıkta bulunmaktaydı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na bu adanın uzaklığı ise sadece 13 deniz mili kadardı.

KONUTLARI BİTİREMEDİ
Ancak, şirket adayı satın aldıktan 1 yıl kadar sonra mali sıkıntı yaşamaya başladı. Adayı satan aile ile de sorunlar yaşanmaya başladı. Garip Ada'nın eski sahibi Dartar Ailesi, alacaklarını tahsil edemedikleri için, İnan'ın sahibi olduğu Fi Yapı aleyhine arka arkaya icra takibi başlattı. FETÖ soruşturması açılan Fİ Yapı, içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşmak için adanın satışını gündemine aldı. Ancak, birçoğu yabancı olan yatırımcılar ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Garip Ada üzerinde, SGK ve bazı vergi dairelerinin haciz kararları bulunduğu açıklandı. Öte yandan, Fi Yapı, bir süreden beri yarım kalan konutları ile de gündemde. Şirketin, İstanbul Esenyurt ve Kırıkkale'de teslim edilmesi gereken 5 bin kadar konut var.

OVALI'NIN SAHİBİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü TUSKON soruşturması genişletildi. Ovalı Restorantlar Zinciri'nin sahibi Ahmet Tuzlu ile işadamları Nevzat Ballı, Serkan Arıkan ve Bünyamin Gülacer hakkında yakalama kararı verildi. Dün gözaltına alınan işadamları, tutuklanarak hapse gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü gibi işadamları tutuklanmıştı.
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