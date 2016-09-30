Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, öğrencileri Çanakkale'ye götürdü. Tura katılan öğrenciler, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki şehitliği gezmeye başladı. Bu sırada öğrencilerden Ali Osman Demir (16), Şehitler Abidesi önündeki seyir terasında selfie çekmek istedi.



ZAMANLA YARIŞTILAR

Bu sırada dengesini yitiren Demir, yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarının çığlıkları arasında uçurumun yaklaşık 20'nci metresinde kayalık ve çalılıklara takılı kaldı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı Akbaş Limanı'nda bağlı olan bir 'SAGET 14' botu, deniz ambulansı görevi görmek için hareket etti. Önce Kepez Limanı'na giden Sahil Güvenlik botu, 112 acil sağlık ekibini aldı. Ardından da kazanın meydana geldiği Şehitler Abidesi sahiline hareket etti. Ancak bot sahile yanaşamayınca sağlık ekipleri bölgedeki bir balıkçı teknesine nakledilip, kıyıya ulaştırıldı. Balıkçı teknesi ile kıyıya çıkan sağlık ekibi, yaralı öğrenciye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedye ile önce balıkçı teknesine sonra da Sahil Güvenlik botuna taşınan Ali Osman Demir, Kepez Limanı'na götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin başı ve vücudunun çeşitlerinden yaralandığı öğrenildi. Demir'in hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi.