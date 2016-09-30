Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, öğrencileri Çanakkale'ye götürdü. Tura katılan öğrenciler,Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndakişehitliği gezmeye başladı.Bu sırada öğrencilerden Ali OsmanDemir (16), Şehitler Abidesi önündekiseyir terasında selfie çekmek istedi.
ZAMANLA YARIŞTILAR
Bu sırada dengesini yitiren Demir, yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarının çığlıkları arasında uçurumun yaklaşık 20'nci metresinde kayalık ve çalılıklara takılı kaldı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. ÇanakkaleSahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı Akbaş Limanı'nda bağlı olan bir 'SAGET 14' botu, deniz ambulansı görevi görmek için hareket etti. ÖnceKepez Limanı'na giden Sahil Güvenlikbotu, 112 acil sağlık ekibini aldı.Ardından da kazanın meydana geldiğiŞehitler Abidesi sahiline hareketetti. Ancak bot sahile yanaşamayıncasağlık ekipleri bölgedeki bir balıkçıteknesine nakledilip, kıyıya ulaştırıldı. Balıkçı teknesi ile kıyıya çıkan sağlık ekibi, yaralı öğrenciye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedye ile önce balıkçı teknesine sonra da Sahil Güvenlik botuna taşınan Ali Osman Demir, Kepez Limanı'na götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıöğrencinin başı ve vücudunun çeşitlerindenyaralandığı öğrenildi. Demir'inhayati tehlikeyi atlattığı ve durumununiyiye gittiği kaydedildi.
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