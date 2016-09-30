Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun işbirliği çağrısınaRusya'dan olumlu cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov teklifi incelemeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya samimi bir şekilde ateşkes ve insani yardımlar için bizimle işbirliği yapmak isterse biz buna hazırız" demişti.



Çavuşoğlu'nun bu sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye krizinin nasıl çözüleceği konusunda belirli görüş ayrılıkları olduğu bir sır değil. Bu nedenle Ankara'nın karşılıklı olarak kabul edilebilir olan çözüm arayışları dikkatle incelenmeli" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA SAMİMİYSE BİZ HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Halep'e düzenlenen saldırıların son bulmaması halinde Rusya ile anlaşmanın askıya alınabileceğini ve bunun ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye ile Suriye konusunda ortak hareket edebiliriz" açıklamasını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söylemişti:

"Biz Suriye'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için alınan tüm kararları destekledik. Kararların alınması ve uygulanmasına katkı sağladık. Maalesef bu güne kadar ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasındaki engellere baktığınız zaman bunu ihlal eden ve yardımların ulaşmasını engelleyen rejim ve rejimin destekçileri olmuştur. İlişkilerimizin normalleşmesinden sonra Rusya ile de bu konuları değerlendiriyoruz. Rusya samimi bir şekilde ateşkes ve insani yardımlar için bizimle iş birliği yapmak isterse biz buna varız."