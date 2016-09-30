Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 99 DAEŞ terör örgütü hedefine, ateş destek unsurlarınca 291 adet Fırtına ve 23 ÇNRA atışı yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'nci günündeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 30 Eylül Cuma günü saat 18.00'e kadar meydana gelen gelişmeler çerçevesinde Azaz-Rai hattında, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu ile DAEŞ terör örgütü arasında Uvayşiyah, Cubban, Tall Atiyah ve Tall Aşah meskun mahallerinde yoğun çatışmalar gerçekleşti.

Adı geçen meskun mahallerde büyük ölçüde hakimiyet sağlayan muhalif unsurların tam kontrol sağlama yönündeki gayretleri saat 18.00 itibarıyla devam ediyor.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 99 DAEŞ terör örgütü hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından 291 adet Fırtına ve 23 ÇNRA atışı yapıldı. Gerçekleşen atışlar sonucunda DAEŞ'in çok sayıda silah mevzii ve barınak olarak kullandıkları yapılar imha edildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından Tall Atiyah, Uvayşiyah ve Cubban'da bulunan 6 hedefe 6 bomba atıldı. Ayrıca DAEŞ terör örgütü tarafından komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 6 bina ve hemen yanlarındaki silah mevzileri imha edildi.

"SURİYE SINIR HATTINDA KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETİ DEVAM EDİLİYOR"

Koalisyon güçleri tarafından, Rail (3), Türkmen Barı (2), Şuvayrin ve Ghüz bölgesinde tespit edilen DAEŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 7 hava harekatı sonucunda ilk tespitlere göre 3 DAEŞ terör örgütü unsuru etkisiz hale getirildi.

DAEŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan biri komuta kontrol binası olmak üzere 3 bina, 2 savunma mevzii, bir depo, 2 el yapımı patlayıcı, 1 silah monteli araç ve 1 ağır silah imha edildi.

Suriye sınır hattında Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam ediliyor.

Öte yandan açıklamada, AFAD ve Kızılay'a ait unsurlarla Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Terör örgütlerince kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren TSK'nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı kaydedildi.