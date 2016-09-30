Terör belediyeleri

Önceki gün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'nda teröre destek veren belediyelere karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla yürütüleceği vurgulanırken, teröre destek veren Diyarbakır, Van, Mardin büyükşehir belediyeleri ve 11 il belediyesi olmak üzere 14 DBP'li belediyenin kendilerine yol, su ve diğer belediye hizmetlerinin yapılması için gönderilen paraları terör örgütüne gönderdiği belirlendi. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Bu belediyelere 1 milyar 637TL gönderildi. Vatandaş için aktarılankaynağı terör örgütüne aktardılar" dedi.
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