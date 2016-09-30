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Terör belediyeleri

Terör belediyeleri
Önceki gün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'nda teröre destek veren belediyelere karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla yürütüleceği vurgulanırken, teröre destek veren Diyarbakır, Van, Mardin büyükşehir belediyeleri ve 11 il belediyesi olmak üzere 14 DBP'li belediyenin kendilerine yol, su ve diğer belediye hizmetlerinin yapılması için gönderilen paraları terör örgütüne gönderdiği belirlendi. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , "Bu belediyelere 1 milyar 637 TL gönderildi. Vatandaş için aktarılan kaynağı terör örgütüne aktardılar" dedi.
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