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Şemsiye kalkanı!

Şemsiye kalkanı!
İstanbul'da geçen hafta şoförüne yapılan şemsiyeli saldırı, korkunç bir kazaya neden olmuştu. Kazada 11 kişi yaralanırken, şoföre saldıran zanlı tutuklanmıştı. Bu olayın ardından İETT Genel Müdürlüğü şoförlerin güvenliği için düğmeye bastı. İETT İşletmeleri Genel Müdürü Arif Emecen, İkitelli'deki garajda yeni yapılacak olan kabin prototipini canlandırmalı test etti. Emecen, şoför koltuğuna geçti. Kabini test sırasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Genel Müdür Emecen yanındaki görevlilere, "Ben ayağa kalktım. Şimdi sen bana yumruk atmaya çalış. Bakın üst kısmı biraz daha yükseltmemiz lazım. Fiziki engeli yüzde yüz ortadan kaldırmalıyız" diyerek işin garantiye alınması gerektiğini söyledi.

YOLCULAR ŞOFÖRÜ DÖVDÜ
Şemsiye ile saldırı ihtimaline karşı ise "Buradan şemsiye ile vurursam, kabinin orada da açık var. Bununla ilgili de bir çözüm üretmemiz lazım" dedi. Öte yandan bu kez İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir belediye otobüsünün şoförü 2 yolcunun saldırısına uğradı. İddiaya göre olay şöyle gelişti; şoför Kemal Çınar, Esenkent'te sefere çıkacağı sırada otobüse iki yolcu bindi. Çınar kart basmayan yolcuları uyardı. Ödemeyi yaptıklarını iddia eden yolcular iddiaya göre Kemal Çınar'ı dövdü. Kanlar içinde kalan talihsiz şoför hastaneye kaldırılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Şikayetçi olan Çınar "İstanbul'daki olayın benzerini yaşadım. Aracın hareket halinde olmaması tek tesellimiz. Gerekli tedbirler alınsın" diye konuştu.
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