Şemsiye kalkanı!

İstanbul'da geçen hafta metrobüs şoförüne yapılan şemsiyeli saldırı, korkunç bir kazaya neden olmuştu. Kazada 11 kişi yaralanırken, şoföre saldıran zanlı tutuklanmıştı. Bu olayın ardından İETT Genel Müdürlüğü şoförlerin güvenliği için düğmeye bastı. İETT İşletmeleri Genel Müdürü Arif Emecen, İkitelli'deki garajda yeni yapılacak olan kabin prototipini canlandırmalı test etti. Emecen, şoför koltuğunageçti. Kabini test sırasında iseilginç diyaloglar yaşandı. Genel Müdür Emecen yanındaki görevlilere, "Ben ayağa kalktım. Şimdisen bana yumruk atmaya çalış. Bakınüst kısmı biraz daha yükseltmemizlazım. Fiziki engeli yüzde yüzortadan kaldırmalıyız" diyerek işin garantiye alınması gerektiğini söyledi.
YOLCULAR ŞOFÖRÜ DÖVDÜ
Şemsiye ile saldırı ihtimaline karşı ise "Buradan şemsiye ile vurursam, kabinin orada da açık var. Bununla ilgili de bir çözüm üretmemiz lazım" dedi. Öte yandan bu kez İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir belediye otobüsünün şoförü 2 yolcunun saldırısına uğradı. İddiaya göre olay şöyle gelişti; şoför KemalÇınar, Esenkent'te sefere çıkacağısırada otobüse iki yolcu bindi. Çınarkart basmayan yolcuları uyardı.Ödemeyi yaptıklarını iddia edenyolcular iddiaya göre Kemal Çınar'ıdövdü. Kanlar içinde kalan talihsizşoför hastaneye kaldırılırkensaldırganlar olay yerinden kaçtı. Şikayetçi olan Çınar "İstanbul'daki olayın benzerini yaşadım. Aracın hareket halinde olmaması tek tesellimiz. Gerekli tedbirler alınsın" diye konuştu.
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