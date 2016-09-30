Şehit için ilk önce Pınarbaşı ilçesindeki Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Daha sonra Pınarbaşı Belediyesince şehidin vasiyeti üzerine, ilçeye bağlı Malak Mahallesi'nde bulunan babaevine Ankara'dan getirilen "Mehteri Şahane" isimli mehter takımı götürüldü. Mehter ekibi, şehidin babaevinin önünde çeşitli marşlar seslendirdi.

Bu sırada şehidin annesi Fatma Şen, gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun fotoğrafını kucağına alan ve öpen anne Şen'i yakınları teskin etti. Programa, şehidin nişanlısı Münevver Altınok, şehidin kardeşleri Ömer ve Hatice Şen, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Mehter takımının 3 gün boyunca şehidin babaevinin önünde marşlar çalacağı öğrenildi.

Şehidin annesi Fatma Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne düşüneyim, bir şey düşünemiyorum, ciğerim yanıyor. Allah kalanlara ömür versin. Devletimize zeval vermesin, ne yapayım? Allah verdi, Allah aldı. Mehter çalınması için kardeşine vasiyet verdiydi." dedi.

Şehidin babası Hayrettin Şen de şunları söyledi: "Sözün bittiği yer, vatan, millet sağ olsun. Benim diyeceğim hiçbir şey yok. Bu pisliklerin kim olduğunu iyi biliyoruz. Bir avuç pislik, bizim ayağımızın altına pislik dahi süremezler. Onların arkasında olan güçleri de biliyoruz. Sadece PKK, PYD diye bir şey yok. Bunu dünya üretiyor, tüm dünya alemi birleşse Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle baş edemezler. Kesinlikle boyun eğmeyiz, Çanakkale nasıl geçilmezse Türk ordusu da yenilmez, bunu tüm dünya unutmasın. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. İşte komutanımız, yiğitler meydanı burası emretsin bütün Türkiye ayağa kalkar."

Şehidin ağabeyi Şamil Şen ise kardeşinin mehter çalınması vasiyetini kendisine ve halasının oğluna söylediğini anlatarak "Ne zaman İstanbul'a gelse Bağdat Caddesi'ne iner 'Ağabey, hala oğlu, ben şehit olursam, bir çatışmada ölürsem burada nasıl mehter marşı çalınıyorsa, siz de 3 gün boyunca benim için mehter marşı çalın.' derdi. Bize vasiyeti buydu." ifadelerini kullandı.

Söylenecek fazla söz olmadığını dile getiren ağabey Şen, şöyle konuştu: "Kardeşim asker doğdu, asker öldü. Çünkü adı Arda, o bir asker. Botunu, üniformasını giyer, silahını kuşanır devamında da derdi ki 'Ben şehit olacağım galiba, burası bana mezar olacak' ve bunu da başardı. Geride kalan arkadaşlarının tümünü Rabbim korusun. Tek temennimiz onlardan iyi haberin gelmesi."

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş da başta Arda Şen olmak üzere bu toprakları vatan yapan, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit Şen'in vasiyetini yerine getirmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Ataş, "Bugün burada onun için toplandık. İnşallah, biz de burada mehteran takımını 3 gün boyunca çaldıracağız. Onun ruhu şad olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Bu da tüm Türkiye'ye örnek olur inşallah." dedi.