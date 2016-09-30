Silvan ilçesinde Feridun Mahallesi Mehmet Adil Kepoğlu İlkokulu Okulu Müdürü A.B. ve öğretmenler, okuldan ayrılmak için arabaya binecekleri sırada silahlı ve yüzleri maskeli PKK'lı teröristlerce durduruldu.

Müdür A.B'yi kaçırmak isteyen teröristlere, Müdür Yardımcısı H.Y. karşı çıktı. Müdür A.B'nin kaçırılmasına engel olmaya çalışan Müdür Yardımcısı H.Y'yi silahla yaralayan teröristler, olay yerinden kaçtı.

Ayağından yaralanan H.Y. öğretmenler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



