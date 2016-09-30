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'lı teröristler okul müdürünü kaçırmak istedi!

Diyarbakır'ın ilçesinde terör örgütü mensupları, bir okulun müdürünü kaçırmak istedi.

PKKlı teröristler okul müdürünü kaçırmak istedi!

ilçesinde Feridun Mahallesi Müdürü A.B. ve öğretmenler, okuldan ayrılmak için arabaya binecekleri sırada silahlı ve yüzleri maskeli 'lı teröristlerce durduruldu.

Müdür A.B'yi kaçırmak isteyen teröristlere, Müdür Yardımcısı H.Y. karşı çıktı. Müdür A.B'nin kaçırılmasına engel olmaya çalışan Müdür Yardımcısı H.Y'yi silahla yaralayan teröristler, olay yerinden kaçtı.

Ayağından yaralanan H.Y. öğretmenler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 18:48
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