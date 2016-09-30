Palalı dehşet

Kayseri'de dün İbrahim isimli kişi, yanına kız arkadaşına alarak otomobille gezintiye çıktı. Dar bir sokağa giren sürücü, sağlı sollu park eden 18 araca çarparak zarar verdi. Durum fark eden çevredekiler, ikiliye müdahale etti. Bunun üzerine elindeki palayla otomobilden inen sürücü dehşet saçtı. Daha sonra ise şok geçiren kız arkadaşı ile yaya olarak kaçtı. Polis ise saldırganın peşine düştü. Araçları zarar görenler, "Ne olduğunu anlamadık. Bir anda sokak savaş alanına döndü. Sesler üzerine dışarıya çıktığımızda araçlarımızın bu halini gördük. Otomobiliyle park halindeki araçlara çarparak zarar veren saldırganın, elinde palayla ve yanında kız arkadaşıyla kaçtığını gördük" diye konuştu. İbrahim isimli kişinin, cezaevinden izinli olarak çıktığı öne sürüldü.