Özel Kuvvetler darbe girişimi raporu hazırladı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacıların ele geçirmek istediği Özel Kuvvetler Komutanlığınca, 15 Temmuz gecesi karargahta yaşananların detaylarıyla anlatıldığı bir rapor hazırlandı.

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın görevlendirdiği 4 albayın hazırladığı raporun, darbe soruşturmasını yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre darbe girişiminin yaşandığı gece cuntacı general Semih Terzi'nin ele geçirmek istediği Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında yaşanan gelişmeler bir rapor haline getirildi.

15 Temmuz gecesi başlayan ve sabah saatlerinde bastırılan darbe girişiminin bütün safhalarının yer aldığı rapor askerlerin ifadeleri, karargahtaki kamera kayıtları, personel giriş çıkış bilgileri ve özel olarak kurulan ekibin yürüttüğü idari soruşturma sonuçlarını içeriyor.





ASKERLER SEMİH TERZİ'NİN HAİN OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

Raporun son bölümünde ise darbeci general Terzi ile Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen bordo bereli askerlerle ilgili bilgi yer aldı.

Rapora göre, Terzi'nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulmasının ardından askerler, tim komutanlarının aracılığıyla Zekai Aksakallı'ya ulaşarak durumu anlattı. Tuğgeneral Terzi ve Binbaşı Fatih Şahin'in hain olduğunu öğrenen timdeki askerler, Albay Ümit Bak ile çok sayıda üst rütbeli darbeciyi derdest etti.

Aynı askerlerin, sonraki günlerde de karargahtaki darbeci askerlere yönelik gözaltı işlemleri yapılmasına yardımcı oldukları raporda ifade edildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun, hazırlanacak fezlekeyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği belirtildi.



MÜLAKAT KOMİSYONU KURULMUŞTU

Özel Kuvvetler Komutanlığı, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimine karışan personeli belirlemek için "mülakat komisyonu" kurmuştu.