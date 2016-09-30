ÖSO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Cerablus civarındaki operasyonlarını sürdürüyor.

Bir süre önce terör örgütü DAEŞ'ten alınan ve iki gün önce yeniden DAEŞ kontrolüne geçen Eyyübiye ile çevresindeki Cuppun ve Alcı köylerine sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ÖSO, terör örgütü militanlarıyla çatışmaya başladı.

Bölgede çatışmalar sürüyor.