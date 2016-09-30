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'dan Çobanbey'de 3 köye operasyon

Özgür Suriye Ordusu (), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Çobanbeye bağlı Eyyübiye, Cuppun ve Alcı köylerine operasyon düzenledi.

ÖSOdan Çobanbeyde 3 köye operasyon

askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Cerablus civarındaki operasyonlarını sürdürüyor.

Bir süre önce terör örgütü DAEŞ'ten alınan ve iki gün önce yeniden DAEŞ kontrolüne geçen Eyyübiye ile çevresindeki Cuppun ve Alcı köylerine sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ÖSO, terör örgütü militanlarıyla çatışmaya başladı.

Bölgede çatışmalar sürüyor.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 21:31
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