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'da çatışma: 6 terörist öldürüldü

'nun ilçesinde güvenlik güçleriyle bir grup 'lı terörist arasında çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Orduda çatışma: 6 terörist öldürüldü

Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı açıklamada, ile Sivas'ın Koyulhisar ilçesi sınırında operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bir grup teröristi tespit ettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bölgede görüntüsünü aldıkları teröristlere "dur" ihtarında bulunduğunu aktaran Balkanlıoğlu, "İhtara uymayan teröristler, güvenlik güçlerimize ateşle karşılık veriyor. Bunun üzerine çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin, 31 Temmuz'da Mesudiye ilçemizde 3 askerimizi şehit eden gruptan oldukları tahmin edilmektedir." dedi.

Balkanlıoğlu, çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin arazi arama taraması yaparak teröristlerin cesetlerine ulaştığı bilgisini verdi.

Güvenlik güçlerinin, teröristlerin yanında bir M-16 ve 5 kalaşnikof silah, el bombaları ve örgütsel doküman ele geçirdiğini dile getiren Balkanlıoğlu, "Bölgemizi teröristlerden temizleyeceğiz." diye konuştu.

Teröristlerin söz konusu bölgeyi genelde geçiş güzergahı olarak kullandığını ifade eden Balkanlıoğlu, operasyonun Ordu iline bağlı güvenlik güçlerince yapıldığını sözlerine ekledi.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 09:31
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