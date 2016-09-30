Ordu'nun Mesudiye İlçesi'nde geçen 31 Temmuz'da PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Çatışmanın ardından kaçan terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ordu'nun Gölköy-Mesudiye ilçeleri ile Tokat sınır hattında geniş kapsamlı arazi arama-tarama çalışması başlatılmış ve 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
Ordu’da 6 PKK'lı öldürüldü
Ordu’nun Mesudiye İlçesi ile Sivas'ın Koyulhisar sınır hattı bölgesindeki kırsal alanda bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen, çatışmanın sürdüğü ifade edildi.
Ordu'nun Mesudiye İlçesi'nde geçen 31 Temmuz'da PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Çatışmanın ardından kaçan terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ordu'nun Gölköy-Mesudiye ilçeleri ile Tokat sınır hattında geniş kapsamlı arazi arama-tarama çalışması başlatılmış ve 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
- Nedim Şener’den ABD'deki panelde imalı söz
- FETÖ imamı itiraf etti: Türkiye'de hepsi ona bağlı
- Vali yardımcısı gözaltında
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.