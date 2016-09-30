  1. İslam âlemi Uhud sonrası gibi

’da 6 'lı öldürüldü

’nun Mesudiye İlçesi ile Sivas'ın Koyulhisar sınır hattı bölgesindeki kırsal alanda bir grup ’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen, çatışmanın sürdüğü ifade edildi.

Ordu’da 6 PKKlı öldürüldü
'nun Mesudiye İlçesi ile Sivas Koyulhisar sınır hattında arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında dün gece çatışma çıktı. Yoğun sis ve yağmurun hakim olduğu bölgede çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sevk edilen takviye birliklerle abluka altına alınan bölgede zaman zaman çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ordu'nun Mesudiye İlçesi'nde geçen 31 Temmuz'da PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Çatışmanın ardından kaçan terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ordu'nun Gölköy-Mesudiye ilçeleri ile Tokat sınır hattında geniş kapsamlı arazi arama-tarama çalışması başlatılmış ve 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 03:46
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