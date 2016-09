FETÖ'nün Balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla mağdur ettiği eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, emekli Albay ve Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok ve gazeteci Nedim Şener ABD New York'ta FETÖ'nün darbe girişimini anlattı. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (Turkish Heritage Foundation) tarafından New York'ta düzenlenen panele Pekin, Üçok ve Şener davetli konuşmacı olarak katıldı.Gazeteci Nedim Şener FETÖ elebaşısı için "Gülen'in en iyi kim olduğunu Amerikalılar bilir. Gülen'in kim olduğunu, nasıl yapılandığını, amacını, yapılanmasını bildiklerini çok iyi biliyorum" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ankara ziyareti sırasında, "Biz olaylar olurken bunun gerçek olup olmadığını veya bir internet oyunu olup olmadığını anlayamadık" sözlerine dikkat çeken Şener, "Biden ya şaka yaptı ya da hepimizle dalga geçti" diye konuştu. Türkiye'de bugüne kadarki tüm darbeleri yaşadığını ancak 15 Temmuz'da kendi halkına ateş açan, halkı tankla ezen, Meclis'i bombalayan, cumhurbaşkanını öldürmeye çalışan bir darbe girişimini ilk defa gördüğünü anlatan Pekin, "FETÖ, Türkiye'nin yönetimine el koymak istedi ve bunun için de devlete sızdı. Bu insanlar Pensilvanya'dan gelen emirlerle hareket etti" dedi. Darbe talimatını Gülen'in verdiğini söyleyen Pekin, kendisinin de darbe gecesi evine giderken milletin ödediği vergilerle alınan tanklar tarafından neredeyse ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Pekin, şöyle devam etti: "Bu kadar tehlikeli bir örgütle karşı karşıyayız ve bu tehlike hala Türkiye'de mevcut, geçmiş değil. Bu örgüt çok sayıda kuruma sızdığı için her an bu ve buna benzer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek dahil her türlü kaosa neden olacak bir güce sahip."Emekli Albay ve Askeri Hakim Üçok da, TSK'da FETÖ'nün iki şekilde yapılandığını kaydetti. Üçok, FETÖ'nün insan kaynaklarının temin edildiği askeri okullara soruları çalarak kendi Işık Evleri'nde yetişmiş olan öğrencilerini TSK personeli yaptığını anlattı. Üçok, "2006-2015 arasında FETÖ mensubu öğrencilerin yüzde 80 oranında askeri okullara giriş yaptığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiştir. Her yıl 5 bin 200 civarında öğrenci askeri okullara alındı. Her yıl, 4 bin Fetullahçı askeri öğrenci TSK'ya girmiş ve bu 10 yıllık sürede 40 bin Fetullahçı öğrencinin TSK'ya girdiğinin somut kanıtıdır. 1986'dan bu yana TSK'ya giren askeri öğrencilerin yaklaşık yüzde 50'si Fetullahçı" dedi. Üçok, FETÖ'nün DEAŞ'tan bir farkı olmadığını da sözlerine ekledi.Üçok, Twitter'daki hesabında Pekin ve Şener'le birlikte New York'taki Pensilvanya Tren İstasyonu'nda çekildiği fotoğrafı paylaşıp, altına da "Geliyoruz" notunu düştü.Panelin en dikkat çeken bölümü de Şener'in, çoğunluğu yabancı konuklara FETÖ elebaşısının ABD'yi vuran Sandy Kasırgası'yla ilgili Arapça yazdığı duayı göstermesi oldu. Şener, örgütün din ve vicdan sömürüsüyle ABD'de de tehlike oluşturduğunu anlattı.SABAH