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Nasıl yANİ

Kars’taki ’ni gezenlerin larına ‘’a hoş geldiniz’ ı!

Nasıl yANİ
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden öğretim üyeleri ve öğrenciler, geçen hafta sonu Türkiye- sınırındaki 'ni görmeye gitti. Aras'ın kolu olan Arpaçay Nehri'nin çizdiği sınıra sıfır noktada bulunan harabeleri gezen gruptakilerden bazılarının cep telefonlarına bir GSM operatörü tarafından 'Ermenistan'a hoş geldiniz' başlıklı bilgilendirme mesajı geldi. Yrd. Doç. Dr. Savaş Eğilmez, mesajı görünce şoke olduklarını söyledi. GSM şirketinin müşteri temsilcisi ise sınır bölgelerinde bu durumun sık sık yaşandığını, bunun sinyalden kaynaklandığını ifade etti.
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