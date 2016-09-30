Nasıl yANİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden öğretim üyeleri ve öğrenciler, geçen hafta sonu Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani Harabeleri'ni görmeye gitti. Aras'ın kolu olan Arpaçay Nehri'nin çizdiği sınıra sıfır noktada bulunan harabeleri gezen gruptakilerden bazılarının cep telefonlarına bir GSMoperatörü tarafından 'Ermenistan'a hoşgeldiniz' başlıklı bilgilendirme mesajıgeldi. Yrd. Doç. Dr. Savaş Eğilmez,mesajı görünce şoke olduklarını söyledi. GSM şirketinin müşteri temsilcisi ise sınır bölgelerinde bu durumun sık sık yaşandığını, bunun sinyalden kaynaklandığını ifade etti.
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