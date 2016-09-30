Milli Tren için geri sayım başladı

Bakan Müezzinoğlu, Adapazarı'nda bulunanTürkiye Vagon Sanayi A.Ş.'yi (TÜVASAŞ) ziyaret etti. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, fabrika yetkililerinden 2018 sonunda raylarda olması planlanan Milli Yüksek Hızlı Tren hakkında bilgi aldı. Milli Tren'in test edilmekte olan aracına binen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, trenin makinist bölümünü inceleyerek, yolcu koltuklarında oturup protokol üyeleriyle bir süre sohbet etti.

AKIL TERİ, ALIN TERİ...

Bakan Müezzinoğlu, TÜVASAŞ fabrikasında hem akıl, hem de alın terinin olduğunu belirterek, "Burada akıl teriyle alın terinin ciddi bir şekilde şekillendiği bir yerdeyiz. Akıl teriyle alın terini birlikte götüren ve ikisinin hakkını hukukunu birlikte koruyabilen bir merkezdeyiz. İnşallah önümüzdeki süreç bu anlamda daha güçlü olacaktır. Biz de karınca kararınca katkı sağlayacağız. Bu anlamda en iyi kazanımımız masanın karşı tarafında oturanlar değil, bu masa hepimizin. Bu masanın her ayağını birlikte güçlü hale getireceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu fabrikada işçilerle selamlaştıktan sonra işçilerle birlikte yemek yedi.