Mehmetçik Poliklinikleri açıldı

Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, "Mehmetçik Poliklinikleri"nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin yaklaşık 1 ay önce Sağlık Bakanlığı'na devrinin ardından fizibilite çalışması yaptıklarını, fiziki mekanların envanterlerini çıkardıklarını ve çeşitli iyileştirmelere gittiklerini anlattı.

Odabaş, şu bilgileri verdi:

"Erlerimizin daha ziyade çok iyi olmayan mekanlarda teşhis ve tedavi edildiklerini gördük. Poliklinikleri daha da iyileştirme maksatlı olarak birtakım çalışmalara gittik. Buraya 'Er Poliklinikleri' deniliyordu ve bunlar hastanelerin biraz daha izbe yerlerinde oluyordu. Biz erlerimizi daha iyi şartlarda nasıl teşhis ve tedavi edebiliriz diye çalışma yaptık ve bunun için poliklinikler açtık. 'Er poliklinikleri' demedik adlarına, onlara yakışır bir şekilde 'Mehmetçik Poliklinikleri' dedik. Çok güzel mekanlar oluşturduk. Askerler gerek randevulu gerekse randevusuz gelebilirler, her zaman hekimi bulacaklar. Askerlerimizin muayene olacakları alanlar son derece güzel bir şekilde dizayn edildi. Biz de sürekli olarak onlara simit, poğaça, meyve suyu, çay, su gibi çeşitli ikramlarda bulunacağız."

"Mehmetçik Poliklinikleri"nin genel cerrahi, ortopedi, göz hastalıkları, dahiliye gibi erlerin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlarda açıldığını belirten Odabaş, "İhtiyaç duyulan diğer alanlarda da diğer polikliniklere yönlendireceğiz. Burada sadece Mehmetçiklerimiz lokalize bir alanda hizmet alacaklar, muayene olacaklar ya birliklerine gönderilecekler ya da gerekli durumlarda kliniklere yatırılacaklar." dedi.