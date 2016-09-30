Meclis yeni yasama yılına başlıyor!

Bu yıl 20 Ağustos'ta tatile giren Meclis, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem İkinci Yasama Yılı'na yarın başlayacak. TBMM, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü uyarınca yarın saat 15.00'de toplanacak.
TBMM, 26. Dönem ikinci Yasama Yılı açılış programı yarın saat 14.00'te Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.
TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak. Kahraman'ın sunuş konuşmasının ardındanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.
Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasının ardından birleşime ara verecek. Teamüllerin aksine Genel Kurul, aranın ardından çalışmalarına devam ederek, Irak ve Suriye Tezkeresi'ni görüşecek.
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