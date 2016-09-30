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Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmarada korkutan deprem
Marmara Denizi, Yalova-Çınarcık açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.09'da meydana gelen deprem İstanbul Anadolu yakasında da hissedildi.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 18:03
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