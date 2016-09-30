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'da rütbeli 3 'den na alındı

Fetullahçı Terör Örgütünün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'da rütbeli 3 na alındı.

Malatyada rütbeli 3 asker FETÖden gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütünün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'da rütbeli 3 na alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bir binbaşı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Malatya'da bir albay ve bir binbaşı daha gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Tokat'a gönderildi.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 20:07
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