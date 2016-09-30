Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Malatya'da rütbeli 3 asker gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bir binbaşı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Malatya'da bir albay ve bir binbaşı daha gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Tokat'a gönderildi.