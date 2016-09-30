Terör örgütü PKK'nın medya organlarının fişinin çekilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarda bulundu. Örgütün propaganda aracı olan kanalları savunan Kılıçdaroğlu, "IMC TV ülkeyi aydınlatıyordu" dedi.
OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 12 televizyon 11 radyonun yayını durduruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o kanallar arasında yer alan İMC TV'te konuştu.
'KAPATMA KARARI DOĞRU DEĞİL'
Televizyon kanallarının kapatılmasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Televizyon kanallarını kapatmakla o televizyonu izleyen, oradan haber alan bütün dinleyici, izleyicileri cezalandırıyorsunuz. Tüm toplumu cezalandırıyorsunuz. O nedenle düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. İnsanlar düşüncelerini farklı mecralarda açıklar. Bu mecraları kapatırsanız toplumun haber alma kanallarını kapatmış olursunuz.' dedi.
'İMC TV ÜLKEYİ AYDINLATIYORDU'
Kılıçdaroğlu, 'İmc Tv inandığı doğruları haber yapan, inandıklarının arkasında duran ülkeyi aydınlatan önemli televizyonlarımızdan birisiydi.' ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
şaşırdınız mı? hayır aslı benzemez şekere. hatırlayın hdp ile koalisyon yapmaya hazırdılar .hani şu sırtını pkk ya dayayan. ve hatta ekmelettini ortak aday gösterdiler. onlar için vatan hikaye.60 yaşında veteriner olmuş bir chp fanatiği bana şunu söyledi ben cumhurbaşkanımızı destekliyorum diye: " inlerine gireceğiz dedi bu da onları kışkırttı ondan darbe yaptılar." işte chp zihniyeti yaşı 60 12 eylül darbesini görmüş . akp nin bu memlekete yaptıkları ortada ve hala zihniyet. hesap edin bunların akıllanmasına imkan varmı. hayır. malesef bu ve bu zihniyetler insan masrafı bu ülke için.yani bir öküz bile et,süt deri ve hatta gübre olarak işe yarıyor ama bu tipler bu vatanda ne işe yarıyor külfetten başka .
ne diyem ki kemal bey size?... merhum erbakan hocamız derdi ki; " atatürk yeniden dirilse milli görüş'e katılırdı"... ne diyelim kemal bey maalesef erbakan haklı imiş... maalesef durum bu merkez de... yav siz kimin ağzı ile konuştuğunuzun farkında mısınız?...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.