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Kılıçdaroğlu'ndan 'nın kanalına destek!

Terör örgütü 'nın medya organlarının fişinin çekilmesinin ardından CHP Genel Başkanı skandal açıklamalarda bulundu. Örgütün propaganda aracı olan kanalları savunan Kılıçdaroğlu, "IMC TV ülkeyi aydınlatıyordu" dedi.

Kılıçdaroğlundan PKKnın kanalına destek!
OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 12 televizyon 11 radyonun yayını durduruldu. CHP Genel Başkanı , o kanallar arasında yer alan İMC TV'te konuştu.

'KAPATMA KARARI DOĞRU DEĞİL'
Televizyon kanallarının kapatılmasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Televizyon kanallarını kapatmakla o televizyonu izleyen, oradan haber alan bütün dinleyici, izleyicileri cezalandırıyorsunuz. Tüm toplumu cezalandırıyorsunuz. O nedenle düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. İnsanlar düşüncelerini farklı mecralarda açıklar. Bu mecraları kapatırsanız toplumun haber alma kanallarını kapatmış olursunuz.' dedi.

'İMC TV ÜLKEYİ AYDINLATIYORDU'
Kılıçdaroğlu, 'İmc Tv inandığı doğruları haber yapan, inandıklarının arkasında duran ülkeyi aydınlatan önemli televizyonlarımızdan birisiydi.' ifadesini kullandı.

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  • 30 Eylül 2016, Cuma 19:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ozan ozan

şaşırdınız mı? hayır aslı benzemez şekere. hatırlayın hdp ile koalisyon yapmaya hazırdılar .hani şu sırtını pkk ya dayayan. ve hatta ekmelettini ortak aday gösterdiler. onlar için vatan hikaye.60 yaşında veteriner olmuş bir chp fanatiği bana şunu söyledi ben cumhurbaşkanımızı destekliyorum diye: " inlerine gireceğiz dedi bu da onları kışkırttı ondan darbe yaptılar." işte chp zihniyeti yaşı 60 12 eylül darbesini görmüş . akp nin bu memlekete yaptıkları ortada ve hala zihniyet. hesap edin bunların akıllanmasına imkan varmı. hayır. malesef bu ve bu zihniyetler insan masrafı bu ülke için.yani bir öküz bile et,süt deri ve hatta gübre olarak işe yarıyor ama bu tipler bu vatanda ne işe yarıyor külfetten başka .

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evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 21:08
alfa38 alfa38

ne diyem ki kemal bey size?... merhum erbakan hocamız derdi ki; " atatürk yeniden dirilse milli görüş'e katılırdı"... ne diyelim kemal bey maalesef erbakan haklı imiş... maalesef durum bu merkez de... yav siz kimin ağzı ile konuştuğunuzun farkında mısınız?...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 19:55
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