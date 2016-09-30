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yabancı gazetecilere Türkiye'yi şikayet etti

Genel Başkanı , yabancı basın mensuplarına yönelik toplantıda Türkiye'de baskının giderek arttığını, milyonlarca kişinin FETÖ operasyonlarıyla mağdur edildiğini iddia ederek, Türkiye'yi şikayet etti.

Kılıçdaroğlu yabancı gazetecilere Türkiyeyi şikayet etti

Genel Başkanı Kemal , İstanbul'da yabancı basının Türkiyetemsilcileri ile, Swissotel The Bosphorus'da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, yabancı basın mensuplarına FETÖ ile mücadele adı altında milyonlarca insanın mağdur edildiğini iddia etti.

FETÖ VE PKK MEDYASINA SAHİP ÇIKTI
CHP lideri kapatılan FETÖ ve PKK medyasına sahip çıkarak basına uygulanan baskının hızla arttığını, gazete ve TV'lerin kapatıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri Selin Sayek Böke ve Öztürk Yılmaz eşlik etti.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 11:39
YORUMLAR 18 yorum yapıldı

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Adnan Adnan

Bu fırıldak kripto fetö,pkk,dhkpc sever.Kısaca bu Kahraman Ülkenin başına kim bela ise onların yandaşı,kasetle onu oraya zaten bu şerefsiz terör örgütleri oturttu.Yanında oturan kadının basına açıklama yaparken yüzüne bakın yeni Türkiye ve dini inanç nefret ifadesinin görmemek için kör olmak lazım.Bu piyonlar uluslar arası Türkiye düşmanı koalisyonun parçaları.Yazık chp,de tek yurt sever kalmamış,bu jurnalcilere tek laf eden yok.Gerçi edenleri gönderdiler geri kalanlar ya kripto ajan yada kasetlerle susturulmuş tıpkı baykal gibi,kıpırdıyamıyorlar.Bir daha bu Ülkesini düşmanlarına jurnal edenlere Atatürkçü diyen olursa onlarada yuh olsun,Atamız Arkadaşları ile bu Türkiye düşmanı ülkelerle sonuna kadar savaştı,bu Atamızın sırtından geçinen asalaklar Atamızın savaş verdiklerine hizmet ediyor.Dikkat edin bunların uluslar arası oyunun parçalarını anlamak çok basit,önce modys not düşürmesi ardından kılıçtaroğlunun jurnali,kısaca hepsi planlı.Bunlar müstemleke valisi modunda.

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evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 15:15
nesrin nesrin

dede kendine gel burası Ermenistan değil TÜRKİYE

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evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 15:13
turgay turgay

baykala kaset komplosunu fetö ile kılıçdaroğlu birlikte hazırladı

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evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 15:11
tahir tahir

chp nin içine ettin defol git artık

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evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 15:09
&#246;z..t. öz..t.

kilictaroglu musul kahramani beceriksiz eski konsolos ve böke karistirdiginiz halti hic olmassa yerli karistirin yabanci köpeklerle degil aklinizi kime sattiniz utanmazlar turkiyeye ne kadar zarar verdiginizi luks otellere para ödeyerek turkiyeyi asagilayin ahmaklar.

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evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 15:09
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