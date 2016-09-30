CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yabancı basının Türkiyetemsilcileri ile, Swissotel The Bosphorus'da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, yabancı basın mensuplarına FETÖ ile mücadele adı altında milyonlarca insanın mağdur edildiğini iddia etti.

FETÖ VE PKK MEDYASINA SAHİP ÇIKTI

CHP lideri kapatılan FETÖ ve PKK medyasına sahip çıkarak basına uygulanan baskının hızla arttığını, gazete ve TV'lerin kapatıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri Selin Sayek Böke ve Öztürk Yılmaz eşlik etti.



