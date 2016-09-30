  1. Geciken mektup!
  2. Necip Hablemitoğlu'nun eşi ifade verdi

Kanlı ayrılık

26 yaşındaki genç, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Kanlı ayrılık
İzmir'de önceki gün bir lisenin önünden iki el silah sesi geldiğini duyan çevredekiler polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, tüfekle başından vurulan 18 yaşındaki Özlem Yıldırmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları ise liseli Özlem'i vuran kişinin otomobille kaçtığını söyledi. Emniyet güçleri aracın sahibinin Furkan Emre İncili, olduğunu tespit etti. Genç ise geçen 2 Şubat'ta ölen babası İsa İncili'nin mezarı başında ölü bulundu. 'Uyuşturucu kullanmak', 'yaralama' gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen İncili'nin Özlem Yıldırmaz ile bir süre arkadaşlık edip ayrıldığı, İncili tarafından bir yıl önce kaçırılan genç kızın bulunup ailesine teslim edildiği öğrenildi. İki gencin cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp'a gönderildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar