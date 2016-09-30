Kanlı ayrılık

İzmir'de önceki gün bir lisenin önünden iki el silah sesi geldiğini duyan çevredekiler polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, tüfekle başından vurulan 18 yaşındaki Özlem Yıldırmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları ise liseli Özlem'i vuran kişinin otomobille kaçtığını söyledi. Emniyet güçleri aracın sahibinin Furkan Emre İncili, olduğunu tespit etti. Genç ise geçen 2 Şubat'ta ölen babası İsa İncili'nin mezarı başında ölü bulundu. 'Uyuşturucu kullanmak', 'yaralama' gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen İncili'nin Özlem Yıldırmaz ile bir süre arkadaşlık edip ayrıldığı, İncili tarafından bir yıl önce kaçırılan genç kızın bulunup ailesine teslim edildiği öğrenildi. İki gencin cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp'a gönderildi.