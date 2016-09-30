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Kalp doktoru kalbine yenildi

Kalp doktoru kalbine yenildi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi önceki gece şok bir ölümle sarsıldı. Misafirhanede kalan Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ufuk Yetkin (47), önceki misafirhane personeli tarafından odasında hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri doktorun öldüğünü belirledi. İlk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Yetkin toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi.
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