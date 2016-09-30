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Kaçamağın sonu

Kaçamağın sonu
Karabük'te akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı! Bir kişinin, evini terk edip sevgilisine kaçan eşini otomobil ile kovalaması kazayla son buldu. Olay, önceki gece yarısı meydana geldi. 4 yıllık evli olan Aysun K. (31) adlı kadın, iddiaya göre yaşadığı Arslan N.'nin Soğuksu Mahallesi'ndeki evine kaçtı. Eşinin evi terk edip yasak aşk yaşadığı adamın yanına kaçtığını öğrenen Nuri K. (37), yanına Mustafa O. ve Fatih T. isimli şahısları alarak otomobili ile adrese gitti.

HAVAYA UÇTU
Bu sırada eşi Aysun'un ve sevgilisinin otomobille kaçtıklarını görünce peşlerine düşerek kovalamaya başladı. Nuri K.'den kaçan Aysun K. ile Arslan N.'nin bulunduğu otomobil, Güven kavşağına geldiğinde elinde poşetlerle bir alışveriş merkezinde tadilat işi yapan işçilere yemek götüren Işıltan Volga Işıkdağ (32) isimli şahsa çarptı. Hızla giden otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya fırlayıp yere düşen talihsiz adam ağır yaralanırken, otomobil ise bariyerlere çarparak durdu.

KARISINI GERİ ALDI
Kazada yara almayan sürücü Arslan N.'nin yanında bulunan bir kişi araçtan inerek kaçtı. Nuri K. ve yanındaki şahıslar otomobilin içindeki Arslan N'ye müdahale etmemesi dikkat çekti. Nuri K., sevgilisiyle kaçmaya çalışan ve aracın arka koltuğunda oturan karısını araçtan indirerek kendi otomobiline bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
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