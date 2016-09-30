Kaçamağın sonu

Karabük'teakıllara durgunlukverecek cinsten birolay yaşandı! Bir kişinin,evini terk edip sevgilisinekaçan eşini otomobil ilekovalaması kazayla sonbuldu. Olay, önceki geceyarısı meydana geldi. 4yıllık evli olan Aysun K.(31) adlı kadın, iddiayagöre yasak aşk yaşadığıArslan N.'nin SoğuksuMahallesi'ndeki evinekaçtı. Eşinin evi terk edipyasak aşk yaşadığı adamınyanına kaçtığını öğrenenNuri K. (37), yanınaMustafa O. ve FatihT. isimli şahısları alarakotomobili ile adrese gitti.
HAVAYA UÇTU
Bu sırada eşi Aysun'unve sevgilisininotomobille kaçtıklarınıgörünce peşlerinedüşerek kovalamayabaşladı. Nuri K.'denkaçan Aysun K. ileArslan N.'nin bulunduğuotomobil, Güven kavşağınageldiğinde elinde poşetlerlebir alışveriş merkezindetadilat işi yapan işçilereyemek götüren IşıltanVolga Işıkdağ (32) isimlişahsa çarptı. Hızla gidenotomobilin çarpmasıylametrelerce havaya fırlayıpyere düşen talihsizadam ağır yaralanırken,otomobil ise bariyerlereçarparak durdu.
KARISINI GERİ ALDI
Kazada yara almayansürücü Arslan N.'ninyanında bulunan bir kişiaraçtan inerek kaçtı. NuriK. ve yanındaki şahıslarotomobilin içindeki ArslanN'ye müdahale etmemesidikkat çekti. Nuri K.,sevgilisiyle kaçmayaçalışan ve aracın arkakoltuğunda oturan karısınıaraçtan indirerek kendiotomobiline bindirerekolay yerinden uzaklaştı.
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