İşte çılgın Türkler

3.5 ay aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 27. Muhtarlar Toplantısı'na darbe girişimine karşı koyduğu sırada şehit olan muhtarlar, Ali Anar ve Mete Sertbaş'ın yakınları da katıldı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Türkiye hem bir darbe girişimine hem bir dizi terör eylemine hem de örtülü bir işgal girişimine maruz kaldı. 15 Temmuz, TSK içinde yuvalanan bir cuntanın eseri olan darbe girişimiydi. Hem projenin gerisindeki silüetler hem de darbenin başarılı olması halinde hayata geçirilecek niyetler itibarıyla 15 Temmuz, 1912'den 1923'e kadar geçen sürede, beşte bire düşen topraklarımızdan elimizde kalan son parçanın işgali teşebbüsüydü.o toprakları teslim etmedi. Milletim yüce bir millet, çok aziz bir millet. Hani o 'çılgın Türkler' diyorlar ya, işte o millet. 15 Temmuz, Türk milletinin ikinci Kurtuluş Savaşı'dır.bize ne yaptılar. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı 'zafer' diye yutturmaya çalıştı. İşte şu an Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetlerimiz var ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak, havada, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. Şayet bu darbe başarılı olsaydı, Sevr'i dahi aratacak bir dayatmayla karşımıza çıkacaklardı.hal konusunu speküle edenler var. OHAL'in sadece terörle mücadele ile sınırlı kalacağını, günlük hayata hiçbir olumsuz yansıması olmayacağı daha ilk günden açıkça ifade edildi. Böyle birşey yok. Rahat rahat sokağa çıkıyorsun.ile mücadelenin aynı şekilde diğer terör örgütleriyle ilgili mücadelenin devletin yapısı içindeki o yapılanmayla mücadelede bizim hızımızı artırıyor. Mesele öylesine derin ve öylesine girift ki 3 aylık sürenin yeterli olmayacağı görülüyor. Bunun için dün (önceki gün) yaptığımız MGK toplantısında olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması hükümete tavsiye edildi. Hükümetimiz de gerekli adımları atacaktır.örgütü mensuplarının yurt dışına nasıl kaçtıklarını görüyorsunuz. İşte kimileri bakıyorsunuz Amerika'nın sokaklarında, caddelerinde, kimileri Avrupa'nın sokaklarında, caddelerinde, ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşabiliyor.ve bölgemizde süren bu mücadele tek aktörlü değil. Bakıyorsunuz FETÖ ile PKK, PYD, YPG, müttefik dediğimiz ülkelerle DAEŞ el ele, Türkiye'nin aleyhine çalışıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'e sert tepki gösterdi: Amerika seyahatimde çok önemli şirketin CEO'su bana şu soruyu sordu. Dedi 'Bu CEO'ların sizinle pek arası iyi değil, bunun nedeni nedir?' İsim vermeyeceğim kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili bunlar sipariş üzerine not verirler dedim. Birkaç gün önce Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler içinde bizi gösterdiler, ben buna inanıyor muyum, inanmıyorum. Sanki benden intikam alırcasına ülkeye geldik hop birden bizim notumuzu düşüverdiler. Bizim notumuzu düşürdüler de ne oldu? Hazine hemen bir piyasa yaptı ve dışarıdan, içeriden bunların beklediğinin çok daha üstünde bir ilgi, alaka Hazine'nin kağıtlarına oldu. Türkiye gibi kendi ayakları üzerinde duran bir ülkeye de durağan diyorlar. Bu sefer durağan da demediler, notu düşürdüler. Ya istediğiniz kadar düşürün, Türkiye'nin gerçeği bu değil. Türkiye yatırımlarına, kalkınmaya, yükselmeye, güçlenmeye devam ediyor. Bunların cebine üç-beş kuruş ekstra para koy ,istediğiniz notu al, bunlar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan , BM 'deki konuşmasını eleştiren Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Bakıyorum, ülkemizde bir siyasi parti genel başkanı, bu konuşmamız üzerine bir değerlendirme yapıyor. 'BM 'de, dünya liderlerine mi yoksa muhtarlara mı konuşuyorsun belli değil.' Bilmiyor ki benim her muhtarım, kendi mahallesinin lideridir. Bilmiyor ki benim her muhtarım bir dünya lideri seviyesinde bilgiye, birikime sahiptir, çünkü seçilmiştir. Muhtarı, halkı, ülkesini küçümseyen bir siyasi parti liderinin ne partisine ne de millete hayrının dokunması mümkün müdür? Ondan sonra diyorlar ki '14 yıldır bu ülkede iktidar niye değişmiyor?'