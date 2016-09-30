İŞte büyük acı!

Yürek burkan olay dün İstanbul Kartal'da yaşandı. Beton mikserinin sürücüsü Veysel Parlar, cadde üzerinde temizlik yapan 43 yaşındaki UğurCeleb'i altına aldı. Durumu fark eden vatandaşlar, aracı durdu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, talihsiz işçinin feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Parlar'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı sırada UğurCeleb'inyakınları haberi alarak kaza yerineakın etti. Sinir krizi geçiren talihsiz işçinin yakınlarını polis ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Baygınlık geçiren Celeb'in eşi, "Ben çocuklarıma nediyeceğim" diye feryat etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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