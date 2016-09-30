İŞte büyük acı!

Yürek burkan olay dün İstanbul Kartal'da yaşandı. Beton mikserinin sürücüsü Veysel Parlar, cadde üzerinde temizlik yapan 43 yaşındaki Uğur Celeb'i altına aldı. Durumu fark eden vatandaşlar, aracı durdu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, talihsiz işçinin feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Parlar'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Uğur Celeb'in yakınları haberi alarak kaza yerine akın etti. Sinir krizi geçiren talihsiz işçinin yakınlarını polis ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Baygınlık geçiren Celeb'in eşi, "Ben çocuklarıma ne diyeceğim" diye feryat etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.