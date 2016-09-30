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'da 5 bin polisle asayiş u

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 39 ilçede akşam saat 20.00'da "" adı altında genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya; Asayiş, Narkotik, Mali, Terör, Organize, Kaçakçılık, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube'ye bağlı 5 bin polis katıldı.

İstanbulda 5 bin polisle asayiş operasyonu

Belirlenen yerlerde uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı. Şüpheli görülen araçlarda durdurularak arama yapıldı. Denetimlere katılan polisler, başta aranan kişiler olmak üzere bir çok suça karışan kişiler üzerinde uygulama başlatıldı. Uygulamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alan polisler, çelik yelekli olarak görev yaptı.

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerindeki uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinde ruhsatsız bir adet silah ele geçirildi. Silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

HAVADAN VE DENİZDEN DE DESTEK VERİLDİ
genelindeki uygulamaya polis helikopteri havadan destek verirken, deniz polisi de sahil şeridi boyunca görev yaptı. Asayiş uygulaması gece geç saatlere kadar devam etti.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 22:02
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