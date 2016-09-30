Hodri meydan

MHP lideri Bahçeli, ikinci darbe planlayanlara tepki gösterdi. Bahçeli, “Maskaralığa dönen bu hinlik tutkusundan muhatapları derhal vazgeçmelidir. Darbecilerin geleceği varsa, Allah’ın izniyle görecekleri de var” dedi...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Doğu ve Güneydoğu Anadolu BölgesiKalkındırma Programı" tanıtım toplantısındagündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.OHAL'in uzatılmasına yönelik MGK'nın tavsiyekararını değerlendirirken, "Olağanüstühal ile olağanüstü tedbirlerin alınmasıülkemiz için yararlıdır. İkinci bir darbeolacağını söyleyerek karamsarlık ve kriztacirliği yapanlar da hadlerini aşmaktadır.Yeni bir darbeye yeltenen, aklından geçirenkim varsa, bilsinler ki, önce bedenimiziçiğnemek mecburiyetinde kalacaklardır.Darbecilerin geleceği varsa, Allah'ınizniyle görecekleri de vardır" dedi.
YAYGARACI MOODY'S Moody's'in tepki çeken not kararı ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının vakit kaybetmeden not kırarak Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke olmadığına dair yaygara koparmaları finans oligarşisinin son iki asırda olduğu gibi yine işbaşında olduğuna kanıttır. Silahla başaramayanlar; faiz, kur, finansalvarlıklar üstünden yeni bir alan açmanınpeşindedir" ifadelerini kullandı.
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