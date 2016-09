Hodri meydan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkındırma Programı" tanıtım toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. OHAL'in uzatılmasına yönelik MGK'nın tavsiye kararını değerlendirirken, "Olağanüstü hal ile olağanüstü tedbirlerin alınması ülkemiz için yararlıdır. İkinci bir darbe olacağını söyleyerek karamsarlık ve kriz tacirliği yapanlar da hadlerini aşmaktadır. Yeni bir darbeye yeltenen, aklından geçiren kim varsa, bilsinler ki, önce bedenimizi çiğnemek mecburiyetinde kalacaklardır. Darbecilerin geleceği varsa, Allah'ın izniyle görecekleri de vardır" dedi.



YAYGARACI MOODY'S

Moody's'in tepki çeken not kararı ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının vakit kaybetmeden not kırarak Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke olmadığına dair yaygara koparmaları finans oligarşisinin son iki asırda olduğu gibi yine işbaşında olduğuna kanıttır. Silahla başaramayanlar; faiz, kur, finansal varlıklar üstünden yeni bir alan açmanın peşindedir" ifadelerini kullandı.