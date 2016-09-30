Alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Emine Akay, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Emine Akay tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. "İlçe ablası" olarak bilinen şüphelinin aile hekimi olan eşinin de arandığı bildirildi.