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Gülen'in "ilçe ablası" yeğeni tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin çocuğu olduğu belirtilen tutuklandı.

Gülenin ilçe ablası yeğeni tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan , emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Emine Akay tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. "İlçe ablası" olarak bilinen şüphelinin aile hekimi olan eşinin de arandığı bildirildi.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 20:44
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