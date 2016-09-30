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/ kardeşliği

FETÖ/PKK kardeşliği
İki kanlı örgütün işbirliği bir kez daha kanıtlandı. Balıkesir'de kapatılan yurdunun firardaki müdürü , İzmir'de yakalandı. Şahin'in 2'si kız 4 kardeşinin de 'lı terörist olduğu ve çatışmalarda öldürüldüğü ortaya çıktı. PKK'lı hain Vahit Şahin'in Hakkari'de polis Bayram Göbe'yi şehit ettiği belirlendi. Teröristin operasyonda öldürüldüğü kaydedildi.

Fatih ŞENDİL
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