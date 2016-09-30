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FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri imamı' tutuklandı

FETÖ'nün "Deniz Kuvvetlerindeki subaylardan sorumlu imamı" olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen eski Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sipahioğlu tutuklandı

FETÖnün Deniz Kuvvetleri imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Gebze Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün "Deniz Kuvvetlerindeki subaylardan sorumlu imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sipahioğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sipahioğlu, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

Orhan Sipahioğlu, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde 5 Eylül'de gözaltına alınmış, aramada ele geçirilen belge ve elektronik dokümanlara el konulmuştu. Sipahioğlu, deniz kurmay binbaşıyken 1994 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilmiş, geçen yıl Gebze Belediyesindeki başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 18:11
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