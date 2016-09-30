İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Adliyesi başta olmak üzere Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece Adliyeleri'nde FETÖ yapılanmasıyla ilgili olarak İstanbul merkezli toplam 24 ilde 87 şüpheli şahsa yönelik operasyon başlattı. Mesai saatinin başlaması ile bu adliyelere giren polis iş başında olan şüpheli adli personele gözaltı işlemi uyguladı.

BYLOCK KULLANICILARI

Şüpheli adliye çalışanlarının FETÖ/PDY'nin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettikleri, örgüt içi haberleşmeyi sağlayan Bylock isimli programı kullandıkları, yine örgüt liderinin talimatları doğrultusunda 2014 yılı içerisinde Bank Asya hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıkları, örgüt finansmanında aktif rol aldıkları, memuriyete girişlerde usulsüzlükler yaparak adliye içerisinde yapılandıkları belirlendi.

ÖRGÜT EMRİNDE HAREKET ETTİLER

Şüpheli katiplerin, memuriyete giriş öncesi ve sonrasında örgüte bağlı evlerde ikamet ettikleri, bu evlerde de yine örgütsel kapsamda abi/abla hiyerarşisi içerisinde örgüt emrinde hareket ettikleri yönünde deliller elde edildiği öğrenildi.

SORGUYA ALINDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi.



Nazif KARAMAN-SABAH