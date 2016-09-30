FETÖ hastenesinden görülmemiş vicdanszılık

Kıztaşı'ndaki Şifa Sağlık Tesisleri A.Ş.'ye bağlı olan Özel Fatih Hastanesi'nin darbe gecesinde hasta kabulünü durdurduğu ve ışıklarını söndürdüğü yönünde yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Tahkikat kapsamında mağdurlar dinlendi. Hastaneye hasta kabulünün durdurulması kararını Yönetim Kurulu Başkanı Emre Boztekin ve Başhekim Çetin Öngöre'nin verdiği iddia edildi. Başhekim Öngöre'nin odasında PVC kaplanmış FETÖ simgesi 1 dolar ele geçirildi. Yoğun yaralı akınına rağmen hastaneye gelmedikleri gibi doktor takviyesi de yapmayan iki yönetici, Hakim Mustafa Çakar tarafından FETÖ örgütüne yardım suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.



17 ŞEHİT VERİLDİ

Özel Fatih Hastanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yakın bir noktada bulunuyor. Darbeci askerlerin İBB binasını teslim almaya geldikleri sırada direniş gösteren vatandaşlara kurşun yağdırılması üzerine 17 vatandaş şehit olmuş onlarca kişi de yaralanmıştı. Olay yerinde Prof. Dr. İlhan Varank da hayatını kaybetmişti.

NAZİF KARAMAN/SABAH