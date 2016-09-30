Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunanSuudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri BakanıMuhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Nayif'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki makamının bulunduğu ana binanın önünde karşıladı.

Erdoğan ve Muhammed bin Nayif, giriş kapısının önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Resmi karşılamanın ardından Erdoğan ve Muhammed bin Nayif başa başa görüşmeye geçti.

CUMHURİYET NİŞANI TEVCİH ETTİ

İkili görüşmenin ardından düzenlenen tören ile Veliaht Prense Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi.

Tevcih törenine Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Veysi Kaynak ile bakanlar Nihat Zeybekçi, Süleyman Soylu, Nabi Avcı, Mevlüt Çavuşoğlu, Naci Ağbal katıldı.