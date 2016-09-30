En baba gözyaşı

Antalya'da dün yolun karşısına geçmeye çalışan ÜlküYıldızlı'ya (24) , otomobil çarptı. Sağ bacağından yaralanan genç kız için ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olan Yıldızlı, çevredekilerin yardımıyla durumu babasına bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden baba Erol Yıldızlı, acı içindekıvranan kızını görünce gözyaşlarınıtutamadı. Kızınınspor ayakkabılarını çıkarıpbaşının altına yastık gibikoyan babayı, arkadaşlarıyatıştırmaya çalıştı. Sürücü Hakan Taylı'nın da üzgün olduğunu belirtti. Sağlık ekipleri Ülkü Yıldızlı'yı özel bir hastaneye götürdü. Erol Yıldızlı da kızının ayakkabılarını yanına alarak hastaneye gitti. Trafik polislerine olayı anlatan sürücü Taylı, kızın hızla yolunkarşısına geçmeye çalıştığını,bu sırada otomobilin soltarafıyla çarptığını söyledi.
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