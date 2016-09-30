En baba gözyaşı

Antalya'da dün yolun karşısına geçmeye çalışan Ülkü Yıldızlı'ya (24) , otomobil çarptı. Sağ bacağından yaralanan genç kız için ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olan Yıldızlı, çevredekilerin yardımıyla durumu babasına bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden baba Erol Yıldızlı, acı içinde kıvranan kızını görünce gözyaşlarını tutamadı. Kızının spor ayakkabılarını çıkarıp başının altına yastık gibi koyan babayı, arkadaşları yatıştırmaya çalıştı. Sürücü Hakan Taylı'nın da üzgün olduğunu belirtti. Sağlık ekipleri Ülkü Yıldızlı'yı özel bir hastaneye götürdü. Erol Yıldızlı da kızının ayakkabılarını yanına alarak hastaneye gitti. Trafik polislerine olayı anlatan sürücü Taylı, kızın hızla yolun karşısına geçmeye çalıştığını, bu sırada otomobilin sol tarafıyla çarptığını söyledi.