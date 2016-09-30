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Diyanet son noktayı koydu

lerde ortaya çıkan kötü görüntüye diyanet müdahale etti. Sandalyelerin kaldırılmasını istedi

Diyanet son noktayı koydu
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, lerde sandalye ve taburelerde namaz kılınmaması gerektiğini tebliğ etti! Din İşleri Yüksek Kurulu, "Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar" dedi. Din görevlilerine gönderilen yazıda, "Kul Rabbi'ne ibadet ederken hem özde samimi olmalı hem de dinin belirlediği şekil şartlarını tam olarak yerine getirmelidir. Bu sebeple namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılan müminin namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedenî rahatsızlıkları bu konuda meşru mazeret olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı.

'AYAKTA KILINMALI'
Namazın rükünlerden herhangi birinin mazeretsiz olarak terk edilmesi hâlinde sahih olmayacağını dile getiren diyanet, "Namazı ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan oturarak kılmaktır" şeklinde açıklama yaptı. Diyanetin bu kararı sosyal medyadan tam destek aldı. Binlerce kişi şu yorumları yaptı:

Bu şekilde devam etseydi ileride ayakkabılarla da içeri girilirdi.
Camilerde kilise kültürüne son verilmesi gayet mantıklı.
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