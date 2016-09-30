Yunanistan Başbakanlık Ofisi, Başbakan Çipras'ın üst düzey yetkililere, "Yunan-Türk ilişkilerini ve Ege denizi ile adaların mevcut durumunu belirleyen Lozan Antlaşması'nı sorgulamak, iki ülke arasındaki ilişkiler ve daha geniş bölge için tehlikeli" dediğini bildirdi.



"LOZAN ANTLAŞMASINA SAYGI DUYULSUN"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından 1923 anlaşmasına saygı duyulmasını talep eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Lozan Antlaşması ve tüm uluslararası hukuk, uygar dünyanın gerçekleri ve hiç kimse, buna Ankara da dahil, bunu inkar edemez. Herkes buna saygı göstermeli. Bu ne kadar acı verici görünse de" açıklamasında bulunmuştu.



ERDOĞAN: BAĞIRSAN SESİNİN DUYULACAĞI ADALARI LOZAN'DA VERDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı 'zafer' diye yutturmaya çalıştı. İşte şu an Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetlerimiz var, ama şu anda hâlâ Ege'de kıta sahanlığı ne olacak, havada, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz, hâlâ bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar, o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Şayet aynen bu darbe de başarılı olsaydı, Sevr'i dahi aratacak bir dayatmayla karşımıza çıkacaklardı" demişti.



KILIÇDAROĞLU DA ÇİPRAS GİBİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan konusundaki sözleri üzerine CHP de tepki göstermiş, Erdoğan'a yönelik hakarete varan ifadeler kullanılmıştı.