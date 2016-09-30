'Biz vatanımızı çakallara böldürtmeyiz'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yatırımları saldırılarla engellemeye çalışan terör örgütü PKK'nın Yüksekova halkına giden yatırımları da baltalayan saldırısı tepkiye neden oldu.

İlçenin Yeniışık ve Akocak köyleri ile 6 mezra arasında bağlantı sağlayan yolun yapımında görevli iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 köy korucusunun şehit edilmesine ilişkin bölgede görev yapan köy korucuları, "Teröre inat yatırımları korumayı sürdüreceğiz" diyerek mücadelelerinin devam edeceğini dile getirdi.

"KORUCULAR DOĞU BÖLGESİNİN ŞAH DAMARIDIR"

Van Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, PKK'yı lanetlediklerini söyleyerek, "Korucular doğu bölgesinin şah damarı, kale komutanlarıdır. 7 şehit değil, bin şehit versek de biz korucu olarak vatanımızı çakallara böldürtmeyiz." diye konuştu.

"SEVE SEVE GÖREVE GİDİYORUZ"

Bitlis'in Hizan ilçesinin Gayda bölgesinde görev yapan köy korucusu Metin Güleş de 19 yıldır vatanı ve milleti korumak için koruculuk yaptığını söyledi.

Terör örgütü PKK'ya karşı her türlü mücadeleyi verdiklerini ifade eden Güleş, "Seve seve göreve gidiyoruz. Canımızın ve kanımızın son damlasına kadar PKK ile mücadele edeceğiz." dedi.

"BÖLGEMİZDE YOLLAR YAPILIYOR, TERÖR BUNU ENGELLİYOR"

İlçenin Nazar bölgesi kırsalında 5 Ağustos'ta Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın şehit düştüğü terör saldırısında bacağından yaralanan köy korucusu Muzaffer Güleş ise terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.

Kürtçe konuşan Güleş, terörün bitmesini isteyerek, şöyle dedi:

"Bu terör davasının ortadan kalkmasını istiyorum. Hakkari'deki şehitlerimize Allah rahmet etsin, Allah terörün belasını versin. Bölgemizde yollar yapılıyor ancak terör bunu engelliyor."