ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Halep'teki durum başta olmak üzere, Suriye'de devam eden çatışmaların durdurulması ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması konularında önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Çavuşoğlu, Kerry ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Halep'teki durum başta olmak üzere, Suriye'de devam eden çatışmaların durdurulması ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması konularında önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Mehmetçik Poliklinikleri açıldı
- Aşiret Temsilcileri'nden o iddialara sert tepki
- Batman'da yol yapım çalışmaları başlatıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.