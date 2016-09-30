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Bakan Çavuşoğlu, Kerry ile görüştü

, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlundan kritik Halep görüşmesi
, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile Halep'teki durumu ve çatışmaların durdurulması konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Halep'teki durum başta olmak üzere, Suriye'de devam eden çatışmaların durdurulması ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması konularında önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 19:48
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