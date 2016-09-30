Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakanlık Dolmabahçe ofisinde gerçekleştirilecek Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'un sunacağı Türkiye raporu lansmanında konuştu.



Bakan Albayrak'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

Türkiye enerji büyümesini rekor düzeye taşıyarak 2'nci sıraya yerleşti.

Türkiye özellikle gaz konusunda bağımlılık açısından önümüzdeki süreçte çok önemli yatırımlara imza atacak.

Dünyada enerji alanında büyümede 2. olan bir ülkeden bahsediyorsanız daha iyi olmak zorundasınız. Bu adımlardan bir tanesi 18 katrilyonluk 21 firmanın yapacağı iletim yatırımları.

Tüm bunlar yeterli değil. Peki ne tür adımlar atacağız? Yer altı ve maden zenginliğimizi nasıl kazandırabiliriz konusunda adımlar atacağız.

TEMİZ VE YENİ TEKNOLOJİYLE ENTEGRE OLMAK ŞART!

Türkiye enerjide cari açık noktasında ne yazık ki çok şanslı olmayan bir ülkeydi. Ancak son yıllarda bulduğumuz rezervler nedeniyle yerli kömür noktasında Türkiye'nin o güne kadar sahip olduğu rezervi keşfetti.

Ancak temiz ve yeni teknolojilerle entegre olmak şartıyla. Şehir efsanesi gibi dolaşan eleştirilerin aksine çok daha verimli bir resimle karşı karşıyayız.

Yeni dönemdeki sondaj faaliyetleri anlamında çok yoğun bir şekilde sahip olduğumuz doğal kaynakların keşfi ile ilgili ciddi bir yatırım ortamı içindeyiz.

Elektrik enerjisi üretimindeki portföyün dengelenmesine dayalı kurulu gücün çeşitlendirilmesi ile ilgili yenilenebilir kaynaklara yeni bir pencere açacağız.

GÜNEŞ VE RÜZGARDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP

Türkiye güneş ve rüzgarda önemli bir potansiyele sahip. Peki bölge üzerinde baktığınız zaman diğer ülkeler içerisinde liberal ekonominin çok kolay hareket edebilir olması kriterleriyle çok kolay olmadığını biliyoruz.

Belirli bir kapasite belirli bir süre alım garantisi ve karşılığında yerli üretim ve AR-GE çalışmalarının olacağı ilk ihalemizi yapacağız.

Yenilenebilir güneş enerjisiyle ilgili şeffaf ihale gerçekleşecek. İnşallah bu yıl sonu itibariyle yenilenebilir enerji alanında çok önemli oldıuğunu düşündüğümüz bu ihalelerle 2016 yılını özel bir noktaya taşıyacağız.

TÜRKİYE ENERJİYE AÇ BİR ÜLKE

Türkiye enerjiye aç bir ülke. Herkesi mutlu edecek bir strateji uygulamak zorunda. Özelleştirilenlerin santraller zaten özel sektör eliyle verimlilik artışı anlamında önemli bir noktaya geldi. Ancak kamunun elinde olan birçok santrali de hızlı bir şekilde rehabilite edeceğiz. Çevresel koşullarıyla ilgili çok önemli adımlar atacağız.



GAZDA YENİ BİR DÖNEM

Gazda yeni bir dönem. Dolayısıyla bu çerçevede önemli adımlar atacağız. Şu an itibariyle atılan adımlar kesinlikle yeterli değil.

Enerji güvenliği bizim en hassas olduğumuz konu, bununla ilgili kritik adımlar atacağız. Gaz petrol doğal kaynaklar çerçevesinde enerji verimliliği ile ilgili önemli adımlar atıyoruz.

2017'de enerji verimliliğiyle ilgili kapsamlı bir master planının üzerinde çalışıyoruz. Türkiye birçok alanda bölgedeki tek ülke.

SON TAVSİYEMİZ UZUN DÖNEM AJANDA

Son tavsiyemiz uzun dönem ajanda. Bu konu en hayati konu. Hele ki enerjiden bahsediyorsak, bu konuda kısa vadeli plan yapamayız.

Bu konuda müsterih olun.. 100 yıllık stratejik planlar yapmak zorundayız. Yoğun bir mesai içinde olan bir ekibimiz var. Önümüzdeki dönemde bu anlamda da somut adımlar atacağız.

PARİS'TE İMZALANAN MÜTABAKAT

Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni süreçten faydalanması bir elzem. Bunun için Paris öncesi hem Fransa hem Almanya ile yapıla görüşmelerde Türkiye'nin durumunun altı çizildi.

Türkiye hali hazırda Amerika ve Avrupa'ya göre kişi başına düşen karbon emisyonunda daha aşağıda. Mevcut yatırımları en son ve temiz teknolojilerle desteklemeye devam edeceğiz.

Sektör profesyonellerinin önünde konuşmamı bir çağrı ile noktalamak istiyorum. Malumunuz 9-13 Ekim Enerji kongresi İstanbul'da olacak. Bütün katılımcıları bu kongreye davet etmek istiyorum.